Ківі знижує ймовірність розвитку захворювань серця

Згідно з результатами останнього дослідження, 2-3 ківі в день істотно знижують вірогідність розвитку серцево-судинних захворювань. Причина позитивної дії ківі на серці в тому, що, володіючи великою кількістю антиоксидантів, цей приємний зелений фрукт вз Китаю сприяє нормалізації балансу холестерину і розрідженню крові, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Вчені зробили такі висновки на підставі проведених випробувань за участю 30 жінок і 13 чоловіків різного віку з порушеним співвідношенням ліпідів крові. Протягом восьми тижнів добровольці повинні були з`їдати щодня по два ківі.

На початку і на завершальному етапі дослідження всім учасникам провели біохімічний аналіз крові. У результаті було встановлено, що включення ківі в звичайний раціон підвищило вміст у крові вітамінів С і Е, рівня «хорошого» холестерину, а рівень «поганого» холестерину став нижче. За словами фахівців, якщо протягом тривалого часу з`їдати по 2-3 фруктиі, то ризик серцево-судинних захворювань буде значно нижчим.

Раніше проведеними дослідженнями було отримано доказ, що при вживанні ківі знижується рівень агрегації тромбоцитів, що призводить до розрідження крові і таким чином сприяє профілактиці внутрішньосудинних тромбозів.

Найближчий родич ківі - звичайний агрус - також володіє подібними корисними властивостями. Вчені рекомендують щодня радувати своє серце не менш ніж склянкою зелених кислуватих ягід.