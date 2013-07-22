У Китаї жертвами землетрусу стали 22 особи

Жертвами землетрусу, що стався в центральній частині Китаю, стали 22 особи, більш як 270 госпіталізовано з травмами.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Синьхуа, сильні поштовхи магнітудою 6,6 (за даними американської геологічної служби - 5,9) було зафіксовано у понеділок о 7.45 за місцевим часом. Епіцентр знаходився в провінції Ганьсу. Осередок залягав на глибині близько 20 км.

За даними місцевої влади, від підземних поштовхів постраждали більшість населених пунктів провінції, найбільші руйнування спостерігаються в селищах Мейчуань (Meichuan) і Пума (Puma). У повіті Чжансянь 13 міст відрізано від комунікацій.

Для ліквідації наслідків стихійного лиха вже задіяні підрозділи армії, поліції, а також добровольці. З резерву провінції потерпілим направлено намети і ковдри.