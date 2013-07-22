Постпреди країн СНД обговорять питання охорони здоров'я

У Виконавчому комітеті СНД у Мінську пройде засідання Ради постійних повноважних представників держав - учасниць Співдружності при статутних та інших органах СНД.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Виконкому СНД.

Зокрема, члени ради обговорять хід виконання плану основних заходів щодо реалізації концепції подальшого розвитку СНД у частині, що стосується гуманітарної сфери.

«Першорядним тут є розвиток спільних освітнього, наукового, інформаційного та культурного просторів, охорони здоров`я, спорту і туризму, максимальне залучення до гуманітарної співпраці усіх країн Співдружності», - відзначили у Виконкомі СНД.

Всього планом передбачено реалізувати 107 заходів. З них у гуманітарній сфері – 21, зокрема 11 заходів з конкретними термінами виконання і 10 – з терміном виконання «постійно». Згідно з даними на липень, з 11 заходів з конкретними термінами виконання виконано 10.

Відповідно до плану заходів на засіданнях вищих органів Співдружності прийнято 37 документів.

«За період реалізації концепції прийнято низку угод, які регламентують, зокрема, співпрацю у боротьбі з оборотом фальсифікованих лікарських засобів і зростанням захворюваності на цукровий діабет, процес взаємного визнання документів про вищу освіту. Схвалено концептуальні документи, які визначають напрями співпраці держав у таких сферах, як культура, молодіжна співпраця, фізкультура і спорт, демографічна політика. Завершується обговорення проекту угоди про надання рівних прав громадянам держав СНД для вступу і навчання у навчальних закладах країн Співдружності», - підкреслили у Виконкомі СНД.

Також ведеться робота над концепцією поетапного формування спільного ринку праці і регулювання міграції робочої сили країн Співдружності.

«У СНД склалася практика оголошення спільної для всіх країн Співдружності гуманітарної тематики років, що сприяє концентрації уваги держав на відповідній проблематиці і розробці важливих спільних проектів і документів», - відзначили у Виконкомі СНД.

Так, восени цього року передбачається внести на розгляд Ради голів держав питання про оголошення 2014 року Роком туризму в СНД, а Рада з туризму розпочала формування проекту плану заходів, присвячених тематиці року.