23 школярі померли через отруєння інсектицидами

Судово-медична експертиза виявила токсичну речовину для боротьби з комахами у безкоштовних обідах, від отруєння якими померли, за останніми даними, 23 учнів у східному індійському штаті Біхар.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на електронну версію газети "Економік таймс", йдеться про монокротофос - інсектицид, смертельно небезпечний для людини і тварин.

За даними співробітників лабораторії судової експертизи, отрута була виявлена у продуктах харчування, зокрема, у рисі з овочами та олії, на якій їх готували. Поліція продовжує розслідування.

Раніше слідчі на кухні однієї із шкіл, де сталися масові отруєння, серед іншого посуду виявили контейнер з-під хімікатів. Його використовували для зберігання олії.

Безкоштовні обіди надають у державних навчальних закладах Індії дітям із незаможних сімей. Місцева влада організовує їхню роздачу для підвищення відвідуваності занять.