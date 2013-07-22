В Індонезії сталися два землетруси

Два землетруси магнітудою 5,5 і 5,3 за шкалою Ріхтера сталися у східній індонезійській провінції Папуа, загрози виникнення цунамі немає, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Національне управління метеорології, кліматології і геофізики.

Епіцентр першого і більш потужного підземного поштовху зафіксовано за 24 кілометри на північний захід від міста Сармі, а вогнище залягало на глибині лише десяти кілометрів під поверхнею другого за величиною острова планети Нова Гвінея. У другому випадку епіцентр розташовувався за 26 кілометрів на північний захід від міста Набіре, а вогнище залягало на глибині 21 кілометра під поверхнею затоки Чендравасіх. Інформації про можливі руйнування або жертви поки що не надходило.

За інформацією агентства, Індонезія є частиною так званого "тихоокеанського вогненного кільця" (потужного тектонічного розлому). У грудні 2004 року біля північно-західного узбережжя індонезійського острова Суматра стався найсильніший у світі за останні 40 років землетрус. Він спричинив цунамі, жертвами якого сталі сотні тисяч осіб у 12 країнах Індійського океану. На початку 2004 року район Набіре було оголошено зоною лиха після серії підземних поштовхів магнітудою до 7,1 за шкалою Ріхтера, що тривали упродовж двох днів. Тоді там загинули понад 30 осіб.