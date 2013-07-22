На Сонці стався вибух: шкідлива плазма наближається до Землі

Близько полудня вчорашнього дня на Сонці стався потужний спалах. Його відразу зафіксували спеціальні прилади, які спостерігають наше світило в одному, дуже вузькому, ділянці спектру - в тому, де випромінюється водень. Любителі астрономії, отримавши сповіщення про цю подію (тепер такі дані поширюють навіть по соцмережам!), взялися фотографувати денне світило звичайними способами і виявили потужні групи плям. Саме навколо них, як правило, спалахи і відбуваються, пише www.newsru.ua.

Плями - це ділянки аномалій, де магнітне поле настільки сильне, що навіть речовина Сонця трохи охолоджується (тому вони і виглядають темними). А в таких аномаліях спалахи і відбуваються. Магнітне поле спочатку стримує речовина, потім не витримує тиску, і речовина проривається назовні.

Сонячні спалахи - це "виверження", тільки не вулканів, а речовини Сонця - в простір. Наше світило викидає періодично в космос величезну кількість плазми. А далі - рулетка. Плазма віддаляється від Сонця, і, якщо не накриває Землю, проходить повз, то все добре. А якщо "накидається" на нашу планету, трапляються неприємності.

Земля взагалі-то надійно захищена магнітним полем. Тому найшкідливіше, що є в сонячній плазмі, впирається в магнітний щит Землі, і розбивається. Але "осколки" проникають в атмосферу. І як проникли - понеслося... Найбезневинніше - це полярні сяйва. Потім - перебої в радіозв`язку. Потім - поломки супутників зв`язку, і перешкоди в стільникових мережах. Нарешті, потоки "космічних променів" (так ще називають частинки з космосу) викликають нездужання у літніх і метеочутливих людей.

Чи принесе проблеми землянам ось цей спалах - поки незрозуміло. Плазма Сонця подорожує до Землі деякий час, і її шлях може спотворюватися іншими впливами. Але ймовірність велика, адже, судячи з фото, плями знаходяться майже в центрі диска. Так що першу половину майбутнього тижня потрібно бути обережнішим. Якщо у вас схильність до високого тиску, до хвороб серця - перш, ніж виходити з дому, запасіться ліками. Але не варто і драматизувати ситуацію. Спалахи трапляються часто.