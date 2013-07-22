Науковці назвали найщасливіший вік

Результати досліджень, проведених психологами Центру економічних досліджень при Лондонській школі економіки, свідчать про те, що люди найщасливіші у віці 23 років та 69 років, передає NEWSru.co.il.

Науковці пояснюють цей феномен тим, що у віці трохи за двадцять молоді люди сповнені надій і ще не мають негативного досвіду, який знижує рівень очікувань. Люди у віці під сімдесят відчувають задоволення від того, що набувають вміння не шкодувати про минуле.

У ході досліджень професор Ханнес Швандт з Прінстонського університету, який керував цією роботою, провів експеримент на 23 161 людині у віці від 17 до 85 років. Він стверджує, що найгірше почуваються люди, які нещодавно переступили п`ятдесятирічний рубіж, оскільки вони ще не примирилися зі втратою молодості й переходом в іншу вікову групу.

Він радить цим людям не переживати через нездійснені очікування, оскільки їхнє життя нітрохи не гірше, ніж у їхніх однолітків. У той же час психолог попереджає 20-річних юнаків і дівчат: треба бути готовими до того, що середній вік не такий приємний, як юність, і гасить надії.

Цікаво, що ті, хто народилися у важкі часи, з віком стають менш щасливими, ніж ті, хто народилися в період миру й процвітання. Однак визначальними факторами психологічного здоров`я й задоволеності є успішна кар`єра, особисте життя й фізичний стан.

Раніше The Times of India написала про те, що фахівці з австралійського Університету Дікіна дійшли висновку, що для того, щоб бути щасливим, людині необхідні лише три речі.

Психолог Роберт Камінс стверджує, що ні місце проживання, ні національність, ні наявність чи відсутність дітей не може перешкодити людському щастю, якщо дотримуватися цих трьох правил "золотого трикутника".

Крім того, мобільний додаток розповів британцям, що робить їх щасливими: найкращим антидепресантом визнано секс, а найбільше псує настрій необхідність залишатися в ліжку через хворобу. Крім інтиму підбадьоритися допомагає спілкування, причому в компанії друзів більше шансів розвіятися, ніж у вузькому сімейному колі.