Інвалід влаштував вибух в аеропорту Пекіна

Вибух у залі прибуття терміналу Т3 аеропорту Пекіна влаштував інвалід на візку, який хотів привернути увагу до несправедливості, яку нібито чинять стосовно нього.

Як повідомляє РІА «Новости», за даними центрального ТБ КНР, вибух у терміналі Т3 - найбільшому терміналі аеропорту Пекіна стався о 18.25 за місцевим часом. Місце вибуху знаходилося за 10 м від виходу з зали міжнародних прильотів.

Вже встановлено особу підривника - це житель провінції Шаньдун, 1979 року народження. Вибуховий пристрій було виготовлено кустарним способом, на основі пороху.

У результаті вибуху ніхто із сторонніх осіб не постраждав, травмовано лише самого винуватця події. Його відправлено до лікарні, де лікарі намагаються його врятувати.

За попередніми даними поліції, підривник раніше неодноразово направляв петиції в органи влади, намагаючись привернути увагу до несправедливості, яка нібито чиниться стосовно нього.

Вибух не вплинув на прийом і відправку авіарейсів.