Пакистанським жінкам заборонили ходити у магазини без чоловіка
13:30, 22 липня 2013Зарубіжні новини
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"Ображає почуття віруючих..."
У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва старійшини округу Карак заборонили жінкам з`являтися у магазинах і на місцевих ринках без супроводу родича-чоловіка.
Як повідомляє радіо «Свобода», старійшини закликали власників торговельних точок стежити за виконанням заборони. На їхню думку, жінка, яка робить покупки самостійно, виглядає вульгарно й ображає почуття віруючих, які дотримуються посту у священний для мусульман місяць Рамадан.
Чи буде знято заборону, коли місяць закінчиться, незрозуміло.
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