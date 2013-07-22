Пакистанським жінкам заборонили ходити у магазини без чоловіка

13:30, 22 липня 2013
Зарубіжні новини
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"Ображає почуття віруючих..."

У пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва старійшини округу Карак заборонили жінкам з`являтися у магазинах і на місцевих ринках без супроводу родича-чоловіка.
 
Як повідомляє радіо «Свобода», старійшини закликали власників торговельних точок стежити за виконанням заборони. На їхню думку, жінка, яка робить покупки самостійно, виглядає вульгарно й ображає почуття віруючих, які дотримуються посту у священний для мусульман місяць Рамадан.
 
Чи буде знято заборону, коли місяць закінчиться, незрозуміло.
 
 
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