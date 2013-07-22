У Індії понад півмільйона людей загинули через повінь

У Індії внаслідок сильної повені в північному штаті Уттар-Прадеш загинуло 152 особи, більш як 500 тис. лишилися без даху над головою.

Як передає ІТАР-ТАСС , стихія завдала серйозних збитків і сільському господарству. Селяни втратили близько 500 голів худоби, а також посіви на площах у 15 районах штату.

Ситуацію посилюють характерні для цієї пори року сильні зливи. На думку експертів, вони можуть викликати нові розливи річок.

Місцева влада вже надає допомогу потерпілим від повені. Їх забезпечують тимчасовим житлом, питною водою і медикаментами.