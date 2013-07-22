Кількість загиблих при землетрусі у Китаї зросла до 75

Кількість жертв землетрусу, який стався у понеділок в центральній частині Китаю, зросла до 75, поранення отримали понад 400 осіб, передає агентство Сіньхуа з посиланням на представників місцевої влади.

Раніше повідомлялося про 54 загиблих і 300 постраждали, передає РІА «Новости».

Сильні поштовхи магнітудою 6,6 (за даними американської геологічної служби - 5,9) були зафіксовані у понеділок, 22 липня, о 07.45 за місцевим часом. Епіцентр знаходився у провінції Ганьсу. Вогнище залягало на глибині близько 20 кілометрів. Протягом дня у регіоні було зафіксовано понад 410 афтершоків, наймогутніший з них мав магнітуду 5,6.

За даними місцевої влади, від підземних поштовхів постраждали більшість населених пунктів провінції, найбільші руйнування зафіксовані у селищі Мейчуань, де загинули понад 50 осіб. У провінції повністю зруйновані 1,2 тисячі будинків, більш як 20 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження.