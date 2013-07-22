Науковці виявили гігантський вірус з унікальним геномом

Французькі науковці виявили вірус, який за розмірами вдесятеро перевищує відомі досі великі віруси і має абсолютно унікальний геном. Поки що вчені вважають, що вірус "Пандора" безпечний для людини.

У статті, опублікованій в журналі Science наприкінці минулого тижня, науковці з Університету Екс-Марсель повідомляють, що розмір виявленого вірусу - близько 1 мікрона (одна тисячна міліметра) в ширину. Звичайні віруси мають розмір від 10 до 100 нанометрів, тобто вони менші за нововиявлений вірус у 10-100 разів.

Але ще більше, ніж розмір, дослідників Жана-Мішеля Клавері й Шанталь Абержель вразив геном нового вірусу: він містить понад 2500 генів порівняно з лише кількома десятками, які мають звичайні віруси і, головне, - 93% цих генів не трапляються в інших організмах.

Фахівці виявили два різновиди нового вірусу: один - в Тихому океані біля гирла річки на чилійському узбережжі, другу - в прісноводному ставку в Австралії, неподалік Мельбурна. У пошуках французам допомагали колеги з інших країн. Два різновиди вірусу назвали Pandoravirus salinus і Pandoravirus dulcis.

Насправді вірус "Пандора" вдесятеро більший за найбільші з поширених і добре відомих вірусів. Близько десяти років тому були відкриті досить близькі до нього за розміром Мімівірус і Мегавірус. Власне, після цих відкриттів і почався пошук ще більших видів.

"Ми глибоко замислилися про межі розміру вірусів - саме тому ми були готові до виявлення таких екзотичних видів. Ми розширили межі своїх уявлень про можливе", - пояснює мікробіолог Жан-Мішель Клавері.

"Люди дивилися на клітини, бачили щось, що не відповідає звичайному розміру або не має звичайних ознак, і не сприймали це як віруси - вони думали, це якісь бактерії".

Оскільки вірус "Пандора" мешкає лише у воді і вражає тільки певний вид амеб, вчені припускають, що для людського організму він безпечний.

Через примітивність геному відомих раніше вірусів багато вчених висували гіпотезу, що віруси належать до найпершим форм життя на Землі. Але виявлення гігантських вірусів усе заплутало.

"Тепер ми запитуємо себе, а чи не міг вірус "Пандора" розвинутися з бактерії. Поки що відповідь: можливо, й міг", - цитує газета Times Шанталь Абержель.