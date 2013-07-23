У Росії вважають, що заборони України через ящур невиправдані

Росія вважає невиправданою заборону України на транзит зерна через її територію з Краснодарського краю через випадки захворювання тварин на ящур, повідомив завідуючий референтною лабораторією діагностики Федерального центру охорони здоров`я тварин Олександр Міщенко.

«Цей захід захисту Україною своєї території від занесення вірусу ящуру не зовсім виправданий з тієї причини, що всі спалахи ящуру, які викликані на півдні Росії, локалізовані, на всі неблагополучні пункти накладено карантинно-обмежувальні заходи, тобто з них уже заборонено ввезення-вивезення сільськогосподарської продукції, як тваринного, так і рослинного походження», - повідомив Міщенко на сайті Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації («Россільгоспнагляд»).

За словами Міщенка, ризик попадання зерна зі збудниками ящуру в Україну мінімальний, проте все ж таки є.

«Для України ризик існує за рахунок переміщення народу й продуктів тваринного походження з вогнища», - сказав Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що Україна призупинила транзит зерна з Краснодарського краю Російської Федерації у зв`язку з введенням на території краю карантину через спалахи ящуру.

При цьому міністр уточнив, що транзит призупинено тимчасово, проте точних дат дії призупинення транзиту немає.

Довідка УНІАН. Ящур - це гостре вірусне захворювання тварин, до якого схильні свині, велика рогата худоба, вівці, кози. В ряді країн воно носить характер епідемій серед тварин, які повторюються через певні проміжки часу. Людина може заразитися ящуром через сире молоко хворих тварин і продукти його переробки, а також через м`ясо.

Ящур може переноситися із зерновими культурами.