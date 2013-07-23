У Японії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався в японській префектурі Фукусіма на північному сході країни, загрози цунамі немає, зазначається у повідомленні Головного метеорологічного управління країни, передає РІА «Новости».

Підземні поштовхи були зафіксовані о 12.02 за місцевим часом на відстані 16 кілометрів на схід від міста Ісікава в районі Хамадорі і 181 кілометр на північний схід від столиці Японії Токіо. Вогнище залягало на глибині 10 кілометрів під землею.

Інформації про жертви і руйнування не надходило.

Більше двох років тому, 11 березня 2011 року, на північному сході Японії стався руйнівний землетрус магнітудою 9,0. Слідом за підземними поштовхами на узбережжя прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС "Фукусіма-1" і вивела з ладу систему охолодження реакторів, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. Аварія на АЕС через цунамі призвела до витоку радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Повна ліквідація наслідків аварії триватиме 30-40 років.