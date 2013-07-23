У Білорусі за керування у нетверезому вигляді машину конфіскують

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який істотно посилює заходи покарання за керування транспортним засобом в нетверезому вигляді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента Білорусі.

Так, Законом Республіки Білорусь №60-3 від 12 липня 2013 року внесено зміни і доповнення до Кримінального кодексу Республіки Білорусь і Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення з питань посилення заходів відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп`яніння.

Як повідомляв УНІАН, закон, що передбачає посилення заходів відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані, було прийнято Палатою представників Національних зборів Білорусі 19 червня 2013 року. Рада Республіки Національних Зборів Білорусі схвалила його 28 червня.

Серед найбільш резонансних нововведень законопроекту - норма про конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв. При цьому мається на увазі лише конфіскація в рамках кримінального законодавства, тобто йдеться про повторний випадок керування транспортом протягом року. Конфіскації зокрема підлягають машини, які не належать нетверезому водію. Виняток зроблено для випадків угону.

Також вносяться доповнення і до ст. 317 «Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів» КК. Якщо згідно з чинним кодексом сп`яніння в цьому разі — обтяжлива обставина, то в новому варіанті в статтю вводяться дві частини, що стосуються саме нетверезих водіїв. Згідно з частиною 4 п`яний водій, з вини якого заподіяно тяжке тілесне ушкодження або загинула людина, може одержати від 6 місяців до 7 років позбавлення волі. Частина 5 за загибель двох і більше осіб у ДТП з вини нетверезого водія передбачатиме від 4 до 10 років позбавлення волі. При цьому жодних альтернативних варіантів покарань за такі злочини до кодексу не вводяться.

Дія закону після набирання ним чинності розповсюджуватиметься не лише на білоруських, а й на іноземних громадян.