У Китаї внаслідок двох землетрусів загинуло 89 людей

Внаслідок двох землетрусів, які сталися в Китаї 22 липня, загинули вже 89 людей, повідомляє ВВС.

В повідомленні зазначається, що рятувальні роботи тривають. Землетруси зафіксували у північно-західній провінції Ганьсу у Китаї вранці у понеділок. Найбільше жертв - у місті Дінсі. Державні ЗМІ повідомляють, що понад 800 людей зазнали поранень.

До рятувальної операції залучені два гелікоптери та близько трьох тисяч солдатів.

Перший землетрус магнітудою 5,98 стався поблизу міста Дінсі. Поштовхи відбувалися на глибині 9,8 кілометрів, повідомляють у Геологічній службі США. Оглядачі пояснюють, що чим ближче до поверхні відбуваються поштовхи, тим більш руйнівним може бути землетрус. Буквально через годину у тому ж районі стався ще один землетрус - магнітудою 5,6.

За даними місцевого уряду, стихія зруйнувала понад 9 тисяч будинків. Рятувальники шукають потерпілих під завалами, що ускладнюється зсувами, спричиненими землетрусом.

Державне інформагентство Сіньхуа зазначає, що шанси знайти когось живого під шаром піщаного мулу дуже низькі.

Уряд Дінсі написав у своєму мікроблозі у Twitter, що землетрус спричинив збитки на суму у 32 мільйони доларів.