Чим небезпечні для чоловіків стрес і втома

Сучасні чоловіки перестають цікавитися сексом. Згідно з австралійською статистикою, у щошостого чоловіка бажання виникає лише раз на місяць через сильну втому або стрес. Як зазначає The Sydney Morning Herald, щонайменше, рік вчені спостерігали за понад 300 чоловіками.

Майже 50% учасників дослідження зізналися: у них виникає сексуальне бажання кожен день, у чверті - 2-3 рази на тиждень і у 16% - раз місяць або рідше. Загалом у щошостої пари вищі показники сексуального бажання у жінки.

46% чоловіків, чий інтерес щодо сексу зменшився за останні півроку, часто посилалися на стрес і втому. Ці питання хвилювали їх більше, ніж невдоволення партнером, проблеми в самих стосунках, прийом ліків або хвороба. Деякі чоловіки використовують стрес як розрядку після напруженого робочого дня. Але деякі, навпаки, закриваються.

У жінок же зниження лібідо зазвичай пов`язане з втомою, народженням дитини та падінням рівня естрогену через годування грудьми або менопаузу. Коли у чоловіків зменшується сексуальне бажання, вони відчувають сором, а от жінки з високим рівнем лібідо, у свою чергу, відчувають себе відкинутими і нелюбимими.