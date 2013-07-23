У мозку виявили білок, що спричиняє депресію

Британські вчені виявили в мозку людини так звану "молекулу нещастя". За їхніми словами, її вплив викликає у людини стрес, занепокоєння і навіть депресію.

Виявити "молекулу нещастя", або по-іншому білок CRF1, вдалося за допомогою одного з найпотужніших у світі рентгенівських апаратів - Diamond Light Source, пише MedikForum.

Білок CRF1 виділяється гіпофізом і впливає на виділення гормонів, пов`язаних зі стресом, занепокоєнням і депресіями. Давно відомо, що саме гіпофіз керує стресовими реакціями, стимулюючи вироблення гормонів. Але тільки зараз вчені впритул підійшли до вивчення цього механізму.

"Пов`язані зі стресом хвороби, такі як депресія і занепокоєння, отруюють життя кожному четвертому дорослому, - стверджує автор дослідження Фіона Маршалл. - Але більшість людей просто не усвідомлює, що всі ці стани контролюються білками в мозку, одним з яких і є CRF1" .

Тепер вчені сподіваються, що відкриття допоможе в створенні ліків від депресії і стресу нового типу.