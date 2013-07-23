Контроль маси тіла убезпечить від раку молочної залози

Жінки, що набрали зайву вагу після 18 років, потрапляють автоматично до групи ризику розвитку раку молочної залози, попереджають співробітники Центру медичних наук Університету Південної Каліфорнії. Як передає News Fix, фахівці простежили за групою жінок 50-74 років. У жінок уточнювався їхня поточна вага і вага у віці 18 років.

В результаті учасниці дослідження, що набрали за всі ці роки 9,5-13,6 кілограма, на 40% частіше стикалися з раком грудей в порівнянні з жінками, які набрали 2 кілограми або менше. Судячи з усього, збільшення обсягу жирового прошарку призводило до підвищення рівня естрогену. Даний гормон, як відомо, сприяє розвитку раку грудей.

У зв`язку з цим фахівці настійно рекомендують жінкам стежити за вагою. Контроль ваги дозволить уникнути появи раку в період після менопаузи. А ось, якщо рак не підживлюється за рахунок гормонів, то врятує зміна раціону.

З цієї точки зору, корисно скорочення обсягу жирних продуктів у раціоні. Нежирні продукти можуть знизити ризик смерті на 66%. Дану закономірність вчені виявили в ході експериментів з 2437 жінками.