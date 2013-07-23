На болгарському курорті потонув 17-річний юнак з Києва

18 липня на території курортного комплексу у місті Варна потонув громадянин України, 1996 року народження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що хлопчик відпочивав у Болгарії в складі групи дітей з Києва.

“Український консул зустрівся з батьками загиблого, консульською установою України надано сприяння в оформленні необхідних документів та опрацьовано питання транспортування труни в Україну, яке заплановане на сьогодні”, - сказав Перебийніс.

За його словами, питання перебуває на контролі Консульства України у Варні та Департаменту консульської служби МЗС України.