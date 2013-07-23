«ВКонтакте» - лідер з пропаганди суїциду

У Росії соціальна мережа «ВКонтакте» є лідером з пропаганди суїциду.

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд), за результатами розгляду матеріалів, які надійшли, було винесено 2002 ухвали про закриття сторінок сайтів, які містять інформацію про способи скоєння самогубства і (або) заклики до скоєння самогубства, і 128 рішень про відсутність забороненої інформації на сторінці сайту. З винесених ухвал про закриття сторінок сайтів 1754 сторінок із забороненою інформацією були видалені. У стадії «заходу реагування» перебувають 204 сторінки сайтів, власники даних сайтів мають видалити заборонену інформацію з Інтернет-ресурсу найближчим часом, решта рішень була прийнята за дубльованими посиланнями.

«Найчастіше заборонена інформація розміщена у різних соціальних мережах. Наприклад, «ВКонтакте» - 349 рішень (з них 12 рішень про відсутність забороненої інформації); «Mail.ru» - 119 рішень (3 рішення про відсутність забороненої інформації), LiveJournal - 158 рішень (7 рішень про відсутність забороненої інформації) і найбільш відомих пошукових системах і відео-хостингах («Google» - 59 рішень (2 рішення про відсутність забороненої інформації), «Youtube» - 66 (4 рішення про відсутність забороненої інформації), Yandex – 53 (3 рішення про відсутність забороненої інформації) тощо», - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що найбільш поширеним видом забороненої інформації є перелік різних способів суїциду (у т.ч. витончених) з докладним описом самого процесу.

Наголошується, що самогубства, разом з дорожньо-транспортними подіями, є тими причинами смертності, які несуть найбільший економічний збиток через їх широке розповсюдження серед людей молодого віку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Росспоживнагляду, Росія посідає перше місце в Європі за кількістю самогубств серед дітей і підлітків.