В ООН створять групу з боротьби із неінфекційними захворюваннями

Економічна і Соціальна Рада (ECOSOC) прийняла резолюцію, яка пропонує Генеральному секретарю ООН створити Міжвідомчу Цільову групу при Організації Об`єднаних Націй з профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями. Цільова група буде створена на чолі з ВООЗ, діятиме за рахунок розширення повноважень вже існуючої при ООН Спеціальної міжвідомчої цільової групи з боротьби проти тютюнопаління і працюватиме на основі Рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюнопаління (РКБТ ВООЗ ). Резолюція була прийнята в 2013 році ЕКОСОР під час основної сесії, яка відбувалась в Женеві, Швейцарія.

Цільова група координуватиме діяльність усіх організацій системи ООН для здійснення Глобального плану дій ВООЗ для попередження та боротьби з неінфекційними захворюваннями в 2013-2020 рр., прийнятого Всесвітньою асамблеєю охорони здоров`я в травні 2013 року. Це важливо, оскільки нові дослідження ВООЗ показують, що 3 з 4 найпоширеніших причин смертей в усьому світі пов`язані з неінфекційними хворобами, зокрема, серцево-судинними захворюваннями і хронічними обструктивними хворобами легенів.

План дій спрямований на досягнення 9 глобальних цілей, у тому числі на 25 % -ве зниження передчасної смертності від серцево-судинних захворювань, раку, діабету і хронічних респіраторних захворювань до 2025 року. План дій передбачає схему колективної його реалізації державами-членами ВООЗ, іншими організаціями системи ООН, неурядовими організаціями та приватним сектором.

Глави держав і урядів в 2011 році визнали роль і відповідальність урядів у зниженні неінфекційних захворювань шляхом прийняття політичної Декларації Організації Об`єднаних Націй про попередження та боротьбу з неінфекційними захворюваннями.

ВООЗ проведе офіційну зустріч 13 листопада 2013, щоб завершити роботу над проектом кола повноважень Цільової групи ООН по боротьбі з неінфекційними захворюваннями.

Неінфекційні хвороби, такі як серцево-судинні захворювання, рак, діабет та хронічні захворювання легень – є одними з основних задач для вирішення на міжнародному рівні. Переважна більшість (86%) смертей у віці від 30 до 70 від цих захворювань відбувається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, що становить 12 мільйонів передчасних смертей на рік. Більшість цих смертей пов`язані із загальними факторами ризику, а саме вживання тютюну, надмірне вживання алкоголю, нездорове харчування і відсутність фізичної активності. Передчасна смертність від неінфекційних хвороб призводить до страждань людей, зниження продуктивності праці, перешкоджає економічному зростанню, збільшує фінансовий тягар для пацієнтів та витрати на охорону здоров`я, що ставить багато сімей за межу бідності.

Для запобігання смертності від неінфекційних хвороб, відповідні заходи мають вживатися також поза медичною сферою. Цільова група надаватиме країнам, що розвиваються політичні консультації, технічну допомогу для створення відповідного потенціалу. Це буде обмін відповідним досвідом для мобілізації різних урядових секторів з реагування на випадки неінфекційних хвороб.

У рамках системи ООН, ВООЗ контролює процес надання підтримки країнам для запобігання і контролю неінфекційних хвороб. Ключові ініціативи перебувають у стадії розробки в МАГАТЕ, МСЕ, ЮНЕЙДС та ПРООН. Інші агентства ООН висловили зацікавленість поділитися сучасними науковими знаннями, фактичними матеріалами з міжнародного досвіду.

В наступному році ООН буде визначати і погоджувати єдиний загальносистемний розподіл задач і обов`язків для ефективної підтримки національних зусиль країн в боротьбі з неінфекційними захворюваннями. Дуже важливо, що організації ООН розширюватимуть свої можливості для боротьби з неінфекційними захворюваннями, розробляючи спільні програми з ВООЗ, мобілізуючи партнерів, насамперед, уряди, неурядові організації та приватний сектор, для покращення здоров’я населення.