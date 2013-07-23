«Розумний ніж» вкаже хірургу, яка тканина є злоякісною

Вчені розробили "розумний ніж», який здатен проаналізувати оперовані тканини і своєчасно оповістити хірурга про їхню природу.

У першому дослідженні в рамках випробування нового пристрою «iKnife» діагностувано зразки тканини від 91 пацієнта з 100%-вою точністю, результати надано негайно, в той час як зазвичай отримання подібної інформації в лабораторії займає до півгодини.

Результати дослідження, проведеного вченими з Лондонського імперського коледжу, опубліковані у виданні Science Translational Medicine.

Видалення раку у випадку з твердими пухлинами найкраще проводиться хірургічним шляхом. Зазвичай хірурги видаляють злоякісну тканину разом з ділянками здорової тканини, навколишньої пухлини. Візуально складно визначити, яка тканина злоякісна, а де вже починається здорова. Кожній п`ятій пацієнтці з раком молочної залози потрібна повторна операція для видалення злоякісної тканини, що лишилася. У разі невпевненості видалену тканину відправляють у лабораторію для експертизи, а пацієнт у цей час перебуває під наркозом до отримання результатів.