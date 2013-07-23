Для літніх потрібно більше ліків - ВООЗ

Старіння населення в Європейському регіоні вимагає зміни пріоритетів у галузі розробки нових ліків. Це - головна думка нової доповіді ВООЗ, присвяченого розвитку фармакології з урахуванням демографічних тенденцій, повідомляє ria-ami.ru.

Автори нагадують, що вперше в країнах Європейського регіону кількість жителів старше 65 років перевищило число підлітків молодше 15. І ця тенденція характерна для всього світу.

Це означає, що фармацевтична індустрія повинна більше орієнтуватися на хвороби, властиві літнім. А це судинно-серцеві захворювання, інсульт, рак, діабет, остеоартрит, втрата слуху, хвороба Альцгеймера.

При тому, що витрати на дослідження в галузі фармакології з 1990 року потроїлися, нові розробки не завжди відповідають реальним потребам. ВООЗ закликає представників фармацевтичної галузі розробляти нові, безпечні, ефективні та доступні ліки, які б відповідали новим демографічним тенденціям.