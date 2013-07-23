Для літніх потрібно більше ліків - ВООЗ
18:06, 23 липня 2013Зарубіжні новини
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Старіння населення змінює пріоритети
Старіння населення в Європейському регіоні вимагає зміни пріоритетів у галузі розробки нових ліків. Це - головна думка нової доповіді ВООЗ, присвяченого розвитку фармакології з урахуванням демографічних тенденцій, повідомляє ria-ami.ru.
Автори нагадують, що вперше в країнах Європейського регіону кількість жителів старше 65 років перевищило число підлітків молодше 15. І ця тенденція характерна для всього світу.
Це означає, що фармацевтична індустрія повинна більше орієнтуватися на хвороби, властиві літнім. А це судинно-серцеві захворювання, інсульт, рак, діабет, остеоартрит, втрата слуху, хвороба Альцгеймера.
При тому, що витрати на дослідження в галузі фармакології з 1990 року потроїлися, нові розробки не завжди відповідають реальним потребам. ВООЗ закликає представників фармацевтичної галузі розробляти нові, безпечні, ефективні та доступні ліки, які б відповідали новим демографічним тенденціям.
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