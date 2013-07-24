В Індії майже 900 дітей отруїлися ліками

Майже 900 школярів з різних районів індійського штату Хар’яна звернулися за медичною допомогою в результаті прийому пігулок з фолієвою кислотою в рамках державної програми боротьби з анемією.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт індійської газети Hindu з посиланням на місцеву владу.

За інформацією видання, 879 дітей після прийому ліків поскаржилися на болі в животі, нудоту і блювоту. Їм було надано медичну допомогу, госпіталізація була не потрібна.

Як повідомили представники влади Хар’яни, симптоми, які виникли у школярів, є рідкісними побічними ефектами прийому фолієвої кислоти. Вони уточнили, що всього в рамках держпрограми ліки прийняли близько 1,6 млн. дітей, тоді як скарги виникли менш як у 900. Про будь-які побічні ефекти у решти пацієнтів повідомлення не надходили.

Минулого тижня в місті Чхапра на сході Індії в результаті отруєння токсичним інсектицидом загинули 23 школярі. Діти отруїлися безкоштовними обідами, якими їх годували в навчальному закладі.