В Індії майже 900 дітей отруїлися ліками
09:18, 24 липня 2013Зарубіжні новини
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Приймали в рамках держпрограми
Майже 900 школярів з різних районів індійського штату Хар’яна звернулися за медичною допомогою в результаті прийому пігулок з фолієвою кислотою в рамках державної програми боротьби з анемією.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє сайт індійської газети Hindu з посиланням на місцеву владу.
За інформацією видання, 879 дітей після прийому ліків поскаржилися на болі в животі, нудоту і блювоту. Їм було надано медичну допомогу, госпіталізація була не потрібна.
Як повідомили представники влади Хар’яни, симптоми, які виникли у школярів, є рідкісними побічними ефектами прийому фолієвої кислоти. Вони уточнили, що всього в рамках держпрограми ліки прийняли близько 1,6 млн. дітей, тоді як скарги виникли менш як у 900. Про будь-які побічні ефекти у решти пацієнтів повідомлення не надходили.
Минулого тижня в місті Чхапра на сході Індії в результаті отруєння токсичним інсектицидом загинули 23 школярі. Діти отруїлися безкоштовними обідами, якими їх годували в навчальному закладі.
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