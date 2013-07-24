Місячні цикли впливають на здоров'я і результат операцій

Хірурги з госпіталю Роад Айленд підрахували: успішність проведення операції на серці залежить від місячного циклу, пише The Daily Mail.

Лікарі простежили за 210 пацієнтами, які пережили операції з відновлення серця після розшарування аорти. Лікар Френк Селлке констатує: ймовірність померти після операції була меншою, якщо Місяць ріс, а тривалість госпіталізації скорочувалася, коли мова йшла про Повнолуння (10 днів проти 14).

У свою чергу, Центральний госпіталь Аугсбурга вивчив дані 16000 осіб, що мали серцевий напад. Їх висновок: серцеві напади рідше відбувалися в межах 3 днів після Молодика. При повному місяці і Молодику гравітаційне тяжіння Місяця і Сонця об`єднується, що позитивно позначається на циркуляції крові в тілі.

Робота Університету Відаясагар підтверджує це. Вчені попросили 80 студентів тренуватися щодня протягом місяця. Оцінювалося їх серцебиття, артеріальний тиск та інші фізичні показники. При повному місяці серцево-судинна система працювала найефективніше.

До речі, гравітаційне тяжіння Місяця може впливати і на нирки. Варто очікувати проблем в повний місяць і Молодик. Ліверпульський університетський шпиталь підтверджує: частота госпіталізацій безпосередньо залежить від фаз Місяця. Екстрена госпіталізація в зв`язку з урологічними проблемами найчастіше доводиться на повний місяць.

Насправді, вплив спостерігається і на рідину в мозку. З цієї причини в психіатричні лікарні, як правило, потрапляють в повний місяць. У цілому ж різні дослідження свідчать: кількість викликів "швидкої" збільшується на 3% в повний місяць і падає на 6% у Молодик. Деякі фахівці впевнені: це все самонавіювання. А ось співробітники Університетського коледжу Лондона пов`язують дану закономірність з яскравістю Місяця. Зокрема, число епілептичних нападів, зумовлених електричною активністю мозку, зменшується при найбільш яскравому Місяці. Не виключено, що тут задіяний мелатонін - гормон, що виробляється тільки в темряві.