Найрозкрученіший БАД визнано небезпечним

Ресвератрол - природний антиоксидант, що міститься у винограді, виявився шкідливим для літніх людей, які ведуть активний спосіб життя. Як було доведено, ця сполука зводить нанівець всі "плюси" тренувань, пише The Times of India.

В даний момент ресвератрол є одним з найбільш "розкручених" сполук. На ринку представлено безліч БАДів з ним. Вважається, що ресвератрол гальмує старіння і корисний для серця.

Але співробітники Університету Копенгагена впевнені: якщо в раціоні багато антиоксидантів, тренування перестануть працювати. У результаті у людини залишаться підвищеними тиск і холестерин.

Спостереження за 27 здоровими чоловіками приблизно 65 років показало: коли чоловіки активно тренувалися і вживали по 250 міліграмів ресвератрола щоденно протягом 8 тижнів, то позитивний ефект від фізичної активності повністю пропадав. Зокрема, не було поліпшень показників тиску, концентрації ліпідів у плазмі та рівня максимального споживання кисню.