У Росії посилили вимоги до реклами БАДів

Президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон від 23.07.2013 р. № 200-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про рекламу "та статтю 14.3 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення". Документ прийнятий Держдумою 3 липня 2013, схвалений Радою Федерації 10 липня 2013, повідомляє ria-ami.ru.

У документі вказується, що реклама БАД має у кожному випадку супроводжуватися попередженням про те, що продукція не є лікарським засобом.

Прописані вимоги до тривалості та розміру зазначеного попередження (у теле-, радіопрограмах, при кіно-, відеообслуговуванні і при інших способах розповсюдження реклами).

Порушення встановлених законодавством про рекламу вимог до реклами лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, в тому числі методів лікування, а також біологічно активних добавок тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п`ятисот рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двохсот тисяч до п`ятисот тисяч рублів.

Крім того, тепер за неналежну рекламу БАД буде нести відповідальність не тільки рекламодавець, але і рекламопоширювач.

Закон набирає чинності через 90 днів після його офіційного опублікування.