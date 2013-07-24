Єврокомісія почала розслідування щодо німецьких фармкомпаній

Єврокомісія почала ретельне розслідування за фактом незаконного отримання німецькими фармацевтичними компаніями державної допомоги, повідомляє Reuters.

Розслідування покликане з`ясувати, чи відповідає закону про державну підтримку в країнах ЄС звільнення від обов`язкових дисконтів німецьких фармкомпаній, що перебувають у складному фінансовому становищі, пише Фармацевтичний вісник

На думку представників Євросоюзу, на початковій стадії розслідування виникають сумніви в тому, що прийняті німецькою владою заходи відповідають загальноєвропейським нормам, тому що що надається фармкомпаніям підтримка не лімітована за часом і для її одержання не потрібні плани реструктуризації компаній.