Новий коронавірус не є світової загрозою - ВООЗ

Як заявила надзвичайна комісія з близькосхідного коронавірусу респіраторного синдрому (MERS), новий коронавірус на даний момент не є світовою загрозою, повідомляє Chicago Tribune.

Такої думки дійшли 15 міжнародних експертів після вивчення звітів представників Саудівської Аравії та інших країн, в яких були зареєстровані випадки захворювання. Всього з 12 квітня 2012 р. в світі зафіксовано 82 випадки захворювання, з яких 45 завершилися летальним результатом, пише ФБ

Експерти визнали, що ситуація з коронавірусів дуже серйозна і викликає побоювання, тому що багато менш важкі випадки захворювання можуть не реєструватися.

Комісія по новому коронавірусу створена 9 липня 2013

Крім Саудівської Аравії, випадки захворювання зафіксовані в Йорданії, Катарі, ОАЕ, Тунісі, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини.