До 77 осіб зросла кількість жертв залізничної катастрофи в Іспанії
09:00, 25 липня 2013Зарубіжні новини
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Ще 143 поранено
До 77 осіб зросла кількість жертв залізничної катастрофи в Іспанії.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, про це повідомив делегат уряду Іспанії в автономній області Галісія Самуел Хуарес.
Ще 143 особи поранено.
За даними іспанської газети "Мундо", машиніст потягу перевищив гранично допустиму швидкість.
Влада, як і раніше, вважає катастрофу нещасним випадком. Як повідомила транспортна компанія "Ренфе", у потягу, що прямував у середу з Мадрида до Ферроля на північному заході Іспанії, їхали 218 пасажирів. О 20:41 за місцевим часом потяг з восьми вагонів і двох локомотивів зійшов з колії за 4 км від станції адміністративного центру Галісії - Сантьяго-де-Компостела.
За словами представників рятувальних служб, говорити про національність жертв поки передчасно.
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