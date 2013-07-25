До 77 осіб зросла кількість жертв залізничної катастрофи в Іспанії.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС , про це повідомив делегат уряду Іспанії в автономній області Галісія Самуел Хуарес.

Ще 143 особи поранено.

За даними іспанської газети "Мундо", машиніст потягу перевищив гранично допустиму швидкість.

Влада, як і раніше, вважає катастрофу нещасним випадком. Як повідомила транспортна компанія "Ренфе", у потягу, що прямував у середу з Мадрида до Ферроля на північному заході Іспанії, їхали 218 пасажирів. О 20:41 за місцевим часом потяг з восьми вагонів і двох локомотивів зійшов з колії за 4 км від станції адміністративного центру Галісії - Сантьяго-де-Компостела.

За словами представників рятувальних служб, говорити про національність жертв поки передчасно.