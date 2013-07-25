Вино рятує від раку?

Французькі вчені близько 30 років проводили дослідження, завдяки яким їм вдалося довести корисні властивості вина.

Чоловіки, які вживають "напій богів" в помірних дозах, знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань і від раку.

Фахівці з Університету Західний Париж і Університету Бордо II представили результати 28 років досліджень. Повідомляється, що в них взяли участь близько 35 тисяч чоловіків з Франції у віці від 40 до 65 років.

Вчені розглянули їхні алкогольні пристрасті і з`ясували, що більш здоровими були чоловіки, які надавали перевагу вино іншим алкогольним напоям. Згідно з отриманими даними, помірне вживання вина на 40% знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань і на 20% - від раку. Це дослідження, на думку вчених, має бути підтвердженням "французького парадоксу".

Однак не всі вчені згодні з тим, що вино сприятливо впливає на здоров`я. Американські дослідники довели, що червоне вино не впливає на тривалість життя жінок, інформує Russia Today.

Таким чином, треба сказати, що вчений світ все ще не прийшов до єдиної думки щодо так званого "французького парадоксу". Він полягає в тому, що вживання червоного вина, як вважається, нівелює шкоду здоров`ю, що наносять висококалорійної і жирною їжею.

Однак не варто забувати, що вино є повноцінним алкогольним напоєм, і його цілющі властивості можуть поступатися згубним. Це залежить від дозування та індивідуальної переносимості алкоголю.