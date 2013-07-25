Відбудеться зустріч ветслужб України, Білорусі і Росії
10:24, 25 липня 2013Зарубіжні новини
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Щодо поширення АЧС
Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч ветеринарних служб Росії, Білорусі і України з розробки спільних заходів щодо боротьби з африканською чумою свиней.
Як повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду, планується, що у зустрічі, зокрема, візьмуть участь керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт, глава представництва Міжнародного епізоотичного бюро по Східній Європі Казімірас Лукаускас, віце-президент регіональної комісії МЕБ по Європі Іван Бісюк, заступник керівника Россільгоспнагляду, головний ветеринарний інспектор Росії Євген Нєпоколонов.
У Мінсільгосппроді Білорусі інформацію про майбутню зустріч поки не підтвердили.
Як повідомляв УНІАН, вогнища АЧС у Білорусі були виявлені в Ів’ївському районі Гродненської області і у Вітебській області.
У Білорусі створено республіканський штаб боротьбі з АЧС на чолі з віце-прем`єром Михайлом Русим.
Білоруський державний ветеринарний центр оголосив, що виявив причину захворювання свиней в зараженому комбікормі, поставленому підприємцем з-за меж Білорусі і згодом реалізованому населенню прилеглих районів.
Білорусь заборонила ввезення свиней і свинини з Ростовської, Московської, Волгоградської, Смоленської, Тульської і Ярославської областей, а також тимчасово обмежені поставки свинини з Білгородської області РФ. Тимчасова заборона на ввезення свиней і свинину з Білорусі введена в Росії, Україні, Польщі, Литві і Латвії.
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