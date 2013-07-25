Буш-старший поголив голову, щоб підтримати хвору на рак дитину

Екс-президент США Джордж Буш-старший поголив голову, щоб підтримати таким чином хворого на рак сина одного зі своїх охоронців, повідомляє журнал Time.

Дворічний Патрік - син співробітника підрозділу Секретної служби США, що відповідає за безпеку родини Бушів - хворий на лейкемію і проходить курс хіміотерапії, від якої дитина повністю облисіла.

Таким же чином Патріка погодилися підтримати майже 30 агентів підрозділу. Ініціативна група також запустила сайт для збору коштів на лікування дитини.

Сім`я Бушів сама стикалася з лейкемією - майже 60 років тому від раку крові в чотири роки померла перша дочка Буша-старшого.