Гормон щастя викликає почуття тривоги і страху
11:55, 25 липня 2013Зарубіжні новини
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Побічний ефект окситоцину
Вчені відкрили зворотний бік впливу на організм людини гормону щастя і тепер проводять дослідження з метою зниження тривалості негативних поведінкових реакцій, що породжуються цим гормоном, пише Валерія Піні на сайті газети La Repubblica.
Окситоцин відомий ще як гормон любові, той, що живить пристрасть і бажання. Численні наукові дослідження довели його основоположну роль для тривалих і стабільних відносин. І ось тепер нове дослідження окситоцину вказує: одночасно гормон здатний породжувати такі емоції, як тривога і страх. Результати дослідження опублікував чиказький Northwestern University у виданні Nature Neuroscience, йдеться в статті. Здавна окситоцин вважають агентом зниження стресу. Він залучений в чуттєву сферу, зміцнює материнський інстинкт, однак, як довели американські вчені, гормон відіграє подвійну роль.
"Зрозумівши цю подвійну роль окситоцину в ситуаціях, що породжують тривогу, в майбутньому ми зможемо дізнатися, як підняти рівень відчуття благополуччя у людей і знизити тривалість негативних реакцій", - говорить координатор дослідження Олена Радулович.
Вчені з`ясували, що окситоцин зміцнює негативну соціальну пам`ять і тривогу за майбутнє, породжуючи так званий сигнальний шлях ERK, активізується на 6 годин після негативних соціальних подій. ERK підсилює побоювання, стимулюючи мозкові ланцюжка страху. Іншими словами, не тільки любов, але тривога породжується нейропроводніком під назвою окситоцин.
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