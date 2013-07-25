У Росії - черговий спалах АЧС

В Урюпинському районі Волгоградської області (РФ) зареєстровано спалах африканської чуми свиней, повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного та фітосанітарного нагляду.

«23 липня при дослідженні у Волгоградській обласній ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу від двох померлих свиней в особистому подвірному господарстві хутора Безплем‘янівський отримано позитивний результат на АЧС. Зі слів власника тварин, передбачувана дата початку захворювання - 23 липня 2013 р. У даному господарстві утримується 12 голів свиней, із яких 2 померли. Трупи тварин знищено шляхом спалювання», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, джерело інфекції й поголів`я свиней у першій зоні загрози уточнюється.

24 липня Управлінням Россільгоспнагляду по Ростовській і Волгоградській областях і Республіці Калмикія підписано рішення про необхідність проведення відчуження тварин (свиней усіх статевовікових груп) і вилучення продуктів тваринництва (продуктів свинарства, субпродуктів) при ліквідації вогнища особливо небезпечної хвороби тварин.

Окрім цього, постановою губернатора Волгоградської області встановлено карантин на території х. Безплем‘янівський.

Як повідомляв УНІАН, на середину липня в РФ зафіксовано 55 вогнищ АЧС.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами й механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.