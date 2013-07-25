Єврокомісія схвалила підтримку охорони здоров’я Білорусі

Єврокомісія схвалила дві програми підтримки системи охорони здоров’я у Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було прийнято сьогодні.

Перша програма, загальною вартістю 8 млн євро, передбачає підтримку міжнародної акредитації лабораторій для тестування медикаментів, попередження розповсюдження інфекційних захворювань та підтримку в реформуванні системи охорони здоров’я.

Друга програма, загальною вартістю 3,5 млн євро, спрямована на здійснення регіональних програм у Гродненській та Мінській областях. Ці програми мають сприяти створенню стратегій регіонального розвитку і підтримці локальних комунальних проектів.

“Надання посиленої підтримки громадянам Білорусі є життєво важливим для співпраці ЄС з білоруським суспільством”, - наголосив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле.