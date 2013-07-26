У США літак впав на житловий будинок

Невеликий літак впав на житловий будинок в американському штаті Індіана, двоє людей поранено, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцевий телеканал WHTR.

Літак, марка якого не уточнюється, впав на один із будинків за кілька кілометрів від аеропорту міста Колумбус, після чого почалася пожежа. Повідомляється, що обидва постраждалих перебували в літаку, їх госпіталізовано з опіками й травмами, один у критичному стані.

Знищено задню частину будинку й велику частину даху. Власниця будинку не постраждала, хоча перебувала всередині. "Моє тіло в порядку і я цьому рада, нічого страшного, що будинок постраждав", - заявила вона журналістам.