Умивання водою з медом розгладжує на обличчі зморшки

Цю воду легко приготувати вдома, а ефект від її використання приємно тебе здивує. Медова вода добре живить шкіру і має цінну властивість - розгладжує дрібні зморшки, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Для її приготування 1 ст.л. меду треба розчинити в 2-х склянках теплої води. Протягом 5-7 хвилин отриманим розчином потрібно обполіскувати обличчя перед сном. Після процедури обличчя слід обмити теплою водою.

Ефект буде видно після декількох процедур: колір обличчя вирівнюється, шкіра стане ніжною і оксамитовою.