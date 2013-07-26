У Бразилії жертвами заморозків стали троє осіб

На спекотному півдні Бразилії вперше за кілька десятиліть випав сніг.

Як передає РІА «Новости», причиною такого рідкісного для регіону погодного явища стала хвиля холоду, що прийшла з Антарктиди і обрушилася не лише на Бразилію, а й на Парагвай, Уругвай, Аргентину і Чилі.

На півдні Бразилії, зокрема, в містах Куритиба і Флорионополіс стовпчик термометра опустився до мінус 7,4 градуса за Цельсієм. У Сан-Паулу минулої ночі було зафіксовано найнижчу з 2000 року температуру - всього 5,2 градуса. У соціальних мережах вже з`явилися фотографії сніговиків з 130 міст бразильського півдня.

Проте, окрім розваг, холоди принесли і трагедії: у Сан-Паулу одна людина замерзнула на смерть, приблизно 11 тис. бездомних було терміново евакуйовано в тимчасові притулки. У найпівденнішому штаті Ріо-Гранді-ду-Сул також не обійшлося без жертв заморозків - загинуло двоє людей.

ЗМІ повідомляють також про смерть людей від холодів у Парагваї та Уругваї - в цілому за останні дні загинуло шестеро осіб.