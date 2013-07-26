Яка риба найкорисніша

Лосось - не єдина корисна для здоров`я риба. Інші сорти також здатні зміцнити ваше серце і мозок, і до того ж не менш смачні, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Ці сорти риби вважаються корисними тому, що в них міститься велика кількість нутрієнтів, здатних боротися з найрізноманітнішими захворюваннями. Введіть їх в свою дієту - і насолоджуйтеся результатами!

Райдужна форель. У 85 грамах цієї риби міститься аж 20 грамів протеїнів, а також понад 1 000 міліграмів омега-3-кислот. Останні дуже корисні для здоров`я серця, судин, мозку і зору людини.

Сайда - популярний інгредієнт рибних паличок, цей недорогий сорт морської риби також продається у вигляді філе. Одна порція сайди забезпечить вас 73% добової потреби в селені, мінералі, який знижує ризик розвитку діабету 2 типу на 24% - якщо вірити дослідникам з Гарварду.

Сом багатий вітаміном B12, тому рекомендований, насамперед, людям старше 50 років, оскільки у них підвищений ризик дефіциту цього вітаміну. А між тим, згідно з дослідженнями 2011 року, цей нутрієнт захищає від зниження когнітивних функцій і, відповідно, слабоумства.

Сардини рекомендовано вживати разом з кістками: 85 грамів сардин за вмістом кальцію порівняти з чашкою знежиреного молока, і крім цього містити 30% добової дози вітаміну D. Згідно з даними наукового журналу Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, обидва ці нутрієнту знижують ризик передчасної смерті на 7%.

Макрель. Цей жирний сорт риби також багате джерело вітаміну D, так що підтримає здоров`я ваших кісток і захистить від остеопорозу.

Сібаса (barramundi) - ця риба з ніжним білим м`ясом містить близько 500 міліграмів омега-3-кислот в одній порції.