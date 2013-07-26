У будівлі парламенту Грузії оголошено евакуацію

Евакуацію оголошено в будівлі парламенту Грузії в Кутаїсі, де, імовірно, закладено вибуховий пристрій, передає РІА «Новости».

Депутати продовжать роботу завтра.

Керівник прес-служби МВС Грузії Ніно Гіоргобіані підтвердила радіостанції "Пирвели радіо" цю інформацію. За словами Гіоргобіані, на один з телефонів подзвонив невідомий і повідомив про бомбу.

Як вважає спікер парламенту Давид Усупашвілі, знаходження вибухового пристрою маловірогідне. "За словами фахівців, вірогідність того, що в будівлі знаходиться вибуховий пристрій, мала, проте це необхідно перевірити", - сказав він. Заява Усупашвілі транслювалася в прямому ефірі грузинських телекомпаній.

За словами спікера, парламент Грузії продовжить роботу в суботу.

Згідно з поправками до Конституції, прийнятими в липні 2011 року з ініціативи Президента країни Михайла Саакашвілі, після виборів 2012 року парламент почав працювати в Кутаїсі. У цьому місті в стислі терміни для законодавчого органу було побудовано нове приміщення. Після перемоги коаліції "Грузинська мрія" на парламентських виборах у жовтні 2012 року почався розгляд питання про повернення парламенту до Тбілісі. Проте на даний момент парламент, як і раніше, працює в Кутаїсі.