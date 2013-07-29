Автобус з паломниками вилетів з автостради: загинули 36 людей

Щонайменше 36 осіб загинули внаслідок ДТП, що трапилося в неділю увечері в Італії на ділянці Неаполь-Каноза національної автостради А16, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

За словами рятувальників, 33 тіла було витягнуто безпосередньо з автобуса, ще троє було знайдено під транспортним засобом, що розбився. При цьому агентство не уточнює, чи закінчилася рятувальна операція.

За інформацією місцевих ЗМІ, в туристичному автобусі поверталися до Неаполя більш як 40 осіб, зокрема чимало дітей, які цими днями їхали на прощу в сусідню область Апулію.

Представники служби пожежної охорони, що здійснюють рятувальні роботи на місці ДТП, повідомили, що 11 осіб - шесеро жінок, двоє чоловіків і троє дітей - вижили після катастрофи. Але більшість з них госпіталізовано у вкрай тяжкому стані.

За даними дорожньої поліції, інцидент стався на автостраді А16 поблизу населеного пункту Монтефорте Ірпіно. Очевидці повідомляють, що у автобуса виникли проблеми з гальмівною системою. Рухаючись автострадою, він зачепив і протаранив кілька автомобілів, після чого вилетів за межі смуги і впав у безодню з висоти приблизно 25-30 метрів.