На грецьких остовах Родос, Крит і Серифос вирують сильні пожежі

Грецькі пожежники борються із сильними лісовими пожежами на островах Родос, Крит і Серифос в Егейському морі.

Пожежі виникли у суботу увечері через надзвичайно спекотну погоду, що триває у Греції. Ситуацію ускладнюють сильні вітри, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на телеканал «Скай».

Один з вогняних фронтів виник за декілька кілометрів від розвалин важливої археологічної визначної пам`ятки Криту - Мінойського палацу Фестос, збудованого на рівнині Мессара в доісторичні часи. Проте, за словами пожежників, стихія археологічній пам`ятці не загрожує. Гасити вогонь допомагають три вертольоти, які скидають воду з повітря.

Пожежа на Криті не загрожує людям, але задля безпеки було евакуйовано села Антіскарі і Паїгадакіа. Вогнища загорання є й в інших районах острова, куди також направлено сили пожежників. Частково під контроль взято лісову пожежу в містечку Ласіті.

На острові Серифос у районі Агіа Маріна пожежа знищила в селищі Мегало Ліваді чотири будинки, включаючи колишню будівлю місцевого суду. Евакуйовано два села. Вогонь у цьому районі гасять пожежники за підтримки вертольоту і двох пожежних літаків.

На острові Родос велика пожежа виникла в лісах на півдні острова. Мер Родоса Статіс Кусурнас заявив телеканалу "Скай", що ситуацію поки не вдається взяти під контроль. Вогняний фронт розтягнувся на декілька кілометрів і під впливом вітрів розповсюджується в різних напрямках. Пожежа поки що не загрожує населеним пунктам.