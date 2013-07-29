Росія відмовилася від українскього шоколаду: претензії до якості
09:42, 29 липня 2013Зарубіжні новини
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Заява головного санлікаря РФ
Росспоживнагляд ввів заборону на ввезення до Росії кондитерських виробів української торгової марки Roshen. Про це як повідомляє газета "Коммерсант", заявив головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.
За його словами, в ході експертизи продукції на чотирьох фабриках компанії (київській, вінницькій, маріупольській і кременчуцькій) були виявлені порушення вимог до якості і безпеки.
«Є підстави говорити про системні порушення чинного в нашій країні законодавства про захист прав споживачів», - повідомив головний санітарний лікар РФ.
Кондитерська корпорація Roshen належить українському бізнесменові Петру Порошенку.
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