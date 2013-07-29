Ветеринарні служби Росії не можуть стримати поширення АЧС

Російські ветеринарні служби демонструють неспроможність у боротьбі з африканською чумою свиней (АЧС), а лобіювальні дії призводять до додаткових обмежень підприємницької діяльності в країні і підвищення вартості продуктів харчування.

Про це йдеться в повідомленні Росспоживнагляду у зв`язку з наміром Євразійської економічної комісії (ЄЕК) запровадити додаткові дозвільні документи (ветеринарні сертифікати) на кожну партію переробленої харчової продукції тваринного походження.

«Ситуація, пов`язана з поширенням вірусу африканської чуми свиней, свідчить про неспроможність ветеринарного нагляду в країні, наочно показує неефективність застосування будь-яких дозвільних ветеринарних документів, і свідчить про необхідність застосування дієвого ветеринарного нагляду за вже існуючими епізоотіями», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що впродовж останніх років не вживаються ефективні заходи щодо заборони АЧС, що є наслідком того, що ветеринарні органи не одержують належного професійного керівництва.

«Замість виконання прямих функцій із забезпечення державного ветеринарного нагляду, концентрація зусиль ветеринарної служби лише на видачі дозвільних документів, що не належать до наглядової діяльності, явно не забезпечує належної роботи з ліквідації хвороб тварин, що безумовно призводить до скорочення корисного обсягу вироблюваної сировини, а також підвищення цін на м`ясні продукти», - йдеться в документі.

За інформацією Росспоживнагляду, передбачуване багаторазове звернення учасників економічної діяльності до органів, які здійснюють ветеринарний нагляд, для отримання документів, видача яких не має належного обґрунтування, явно збільшує економічні витрати виробників м`ясних і молочних продуктів, а також порушує принцип прозорості при прийнятті рішень. Наслідки таких рішень – зниження економічного зростання країни і збільшення цін на харчову продукцію.

«Звертає на себе увагу не тільки заангажована прийняття таких рішень, а й безпрецедентна швидкість, за якої такі пропозиції ЄЕК не могли пройти встановлених процедур публічного і внутрідержавного обговорення, а також одержати необхідні коментарі всіх зацікавлених осіб, врахувати позицію органів державної влади і бізнесу», - заявили у відомстві.

Як наголошується в документі, в Євразійській економічній комісії 22-23 липня без попереднього обговорення з відповідальними органами державної влади Російської Федерації питань, розглянутих Радою Євразійської економічної комісії 2 липня 2013 р., проведено нараду, де «продовжувалося лобіювання інтересів ветеринарних служб щодо впровадження додаткових дозвільних документів (ветеринарних сертифікатів) на кожну партію переробленої харчової продукції тваринного походження».

На думку фахівців Росспоживнагляду, підготовлена за результатами наради в ЄЕК пропозиція про наявність ветеринарного сертифікату на кожну партію харчової продукції (призначеною для вживання людиною) не тільки необґрунтована з погляду запобігання хворобам тварин, а й абсурдна для забезпечення безпеки харчових продуктів для здоров`я людей. Наразі вже існують форми оцінки відповідності продукції, що дають змогу забезпечити допуск до обороту лише тієї продукції, яка безпечна для здоров`я людини. Більш того, перероблена харчова продукція виробляється із сировини, яка вже має ветеринарний сертифікат і не може становити якогось ризику для здоров`я тварин, і тим більше для людини, оскільки за своєю природою ветеринарний сертифікат повинен лише підтверджувати походження сировини з благополучної щодо заразних хвороб тварин території.

«По суті, пропозиції ЄЕК – це видача дозвільного документа (ветеринарного сертифікату) на відшкодувальній основі навіть без проведення якихось експертиз продукції, які підтверджують її фактичну безпеку. При цьому таке обмеження запроваджується під приводом встановлення простежуваності. Насправді представниками ЄЕК і лобі ветеринарних служб пропонується корупційна схема видачі ветеринарного сертифікату на кожну партію харчової продукції, яка зазнавала термічної обробки, тоді як для простежуваності достатньо належного маркування товарів і супроводження її даними про безпеку і походження сировини, що вже передбачено правовими актами», - йдеться в повідомленні Росспоживнагляду.

Як повідомляв УНІАН, в Росії з початку року зафіксовано більш як 55 осередків африканської чуми свиней.

23 липня віце-прем`єр-міністр РФ Аркадій Дворкович заявив, що голови господарств спільно з керівниками місцевих органів самоврядування приховують на первинному етапі факти виникнення осередків африканської чуми свиней.

В Україні в липні 2012 року випадок виникнення АЧС було зафіксовано на території Запорізької області. Уряд виділив Запорізькій облдержадміністрації 483 тис. грн на компенсацію збитків за вилучених у населення свиней для ліквідації спалаху захворювання.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС не небезпечна.