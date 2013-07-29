У Ізраїлі слід остерігатися поліємієліта - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров`я рекомендує особам, котрі збираються в Ізраїль та інші країни, де зареєстровані випадки поліомієліту, перед поїздкою провести первинну або бустерну (додаткову) імунізацію від цього захворювання.

За даними ВООЗ, в Ізраїлі в 30 зразках стічних вод, зібраних в рамках планового епідеміологічного нагляду з 3 лютого по 30 червня 2013 року, був виділений дикий вірус поліомієліту 1-го типу (WPV1). Більшість позитивних зразків поліовірусу виявлено у пробах, відібраних в південній частині Ізраїлю. За попередніми результатами, виділений поліовірус генетично не пов`язаний з вірусом, що викликав спалах поліомієліту в Африканському Розі, де на поточний момент зареєстровано 73 підтверджених випадки поліомієліту, викликаних поліовірусом 1-го типу: 65 випадків в Сомалі і вісім - у Кенії. Місцева передача дикого поліовірусу зберігається також в Нігерії, Пакистані та Афганістані.

Виявлення дикого вірусу поліомієліту в Ізраїлі свідчить про його широку циркуляцію протягом тривалого періоду часу, відзначають медики. ВООЗ оцінює дану ситуацію як несподіваний і незвичний вплив на здоров`я, що має ризик міжнародного розповсюдження вірусу.

Поліомієліт - вірусне інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і викликає повний параліч. Вірус потрапляє в організм через рот і розмножується в кишечнику. Інфекція передається через забруднені фекаліями воду і харчові продукти. Поліомієліт вражає, в основному, дітей до п`яти років. Початковими симптомами є висока температура, втома, головний біль, нудота, ригідність шиї і біль у кінцівках. Один з 200 випадків інфікування призводить до незворотнього паралічу (зазвичай ніг), 5-10% паралізованих вмирають в результаті іммобілізації дихальної мускулатури.

Основним засобом профілактики є імунізація. Для профілактики інфекції медики рекомендують дотримуватися правил особистої гігієни. Свіжі овочі, фрукти, сухофрукти та зелень перед вживанням після миття під проточною водою споліскувати кип`яченою або бутильованої водою. Прийом їжі допускається у пунктах харчування, де використовуються продукти гарантованої якості промислового виробництва. Для пиття повинна використовуватися тільки пляшкова або кип`ячена вода, напої та соки промислового виробництва. Забороняється купувати лід для охолодження напоїв у вуличних торговців, а також використовувати в їжу продукти традиційної національної кухні, продукти з простроченим терміном придатності, які не пройшли гарантовану технологічну обробку, а також придбані в місцях вуличної торгівлі. Купання дозволяється тільки в басейнах і спеціальних водоймах.