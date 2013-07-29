Поганий сон у повний Місяць - факт науково підтверджений

Скарги на поганий сон при повному Місяці вперше знайшли своє наукове підтвердження.

Як припускають біологи з Базельського університету (Швейцарія), у період Повні тривалість фази глибокого сну у мешканців Землі знижується на 30 відсотків. Робота опублікована в журналі Current Biology.

У ході дослідження, присвяченого вивченню впливу місячних циклів на людську поведінку і фізіологію, автори набрали 33 волонтерів різного віку, які погодилися спати в лабораторних умовах. Під час сну за допомогою методу електроенцефалографії (ЕЕГ) здійснювався моніторинг їхньої мозкової активності, фіксувалися рухи очних яблук, що характеризують фази сну, а також зміна рівнів гормонів мелатоніну і кортизолу.

У підсумку був виявлений ​​прямий зв`язок між якістю сну і фазами Місяця. За кілька днів до і кілька днів після повного Місяця тривалість фази глибокого сну знижується на 30 відсотків. Крім того, для того, щоб заснути, людям у цей період потрібно в середньому на п`ять хвилин більше, ніж зазвичай, а загальна тривалість сну зменшується на 20 хвилин. При цьому рівень гормону мелатоніну в крові, що відповідає за регуляцію циклів сну і неспання, в повний Місяць знижується.

Всі учасники дослідження скаржилися в повний Місяць на поганий сон, незважаючи на те, що знаходилися в приміщенні без вікон, поза прямого візуального контакту з супутником Землі і не знали, в якій фазі він знаходиться.

Автори роботи планують продовжити вивчення змін в активності головного мозку та фізіології, що відбуваються протягом 29,5-денного місячного циклу, з тим, щоб спробувати знайти анатомічне розташування "місячних" біологічних годин і з`ясувати молекулярні і невральні основи їх дії, а також визначити, яким чином фази Місяця впливають на розумовий і психічний стан людини.