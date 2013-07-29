Українці, які потерпіли у ДТП в Білорусі, - у тяжкому стані

Восьмеро українців, які постраждали в ДТП у Білорусі, перебувають у тяжкому стані, ще один потерпілий – у стані середньої тяжкості.

Як повідомляє Радіо «Свобода» , про це повідомили у центральній лікарні Оршанського району Вітебської області Білорусі, де лікують громадян України.

«Ми думаємо, що вони будуть жити. У нас достатньо сил і засобів для їх лікування», – заявили в адміністрації медзакладу.

Крім того, в білоруській лікарні зауважили, що не потребують допомоги колег з України в наданні допомоги потерпілим.

«Всього у нас достатньо, у тому числі і лікарів. Я не бачу необхідності в допомозі, яку пропонує одеський губернатор. А, по-друге, не я це вирішую», – заявив представник Оршанської лікарні.

Голова облдержадміністрації Одеської області Едуард Матвійчук сьогодні розпорядився направити бригаду лікарів і вантаж медикаментів до білоруської лікарні, де перебувають постраждалі громадяни України.

«Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу білоруським медикам», – сказав представник Одеської обласної адміністрації Сергій Тронько.

Як повідомляв УНІАН, легковик із російською реєстрацією і мікроавтобус з українськими номерами зіткнулися 28 липня вранці на рівній ділянці дороги Санкт-Петербург – Одеса біля села Бабичі Оршанського району. На місці ДТП загинули всі п’ятеро людей, які були в легковому автомобілі. Вони мали паспорти громадян Узбекистану і Азербайджану. Також на місці пригоди загинули троє громадян України, ще один помер потім у лікарні.

Майже всі пасажири автобуса – жителі Одеської області.ЗМІ пишуть, що білоруська міліція вважає основною версією причини виникнення аварії те, що водій легковика заснув за кермом.