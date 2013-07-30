112-річний мешканець Нью-Йорка - найстаріша у світі людина

Представники Книги рекордів Гіннеса визначили найстарішого чоловіка в світі. Ним виявився 112-річний музикант-самоучка, шахтар і любитель джина Салустіано Санчез-Блазкез. Його попередник японець Дзіромун Кемурі помер 12 червня на 117-му році життя. Однак першість у рейтингу довгожителів утримує жінка, повідомляє Huffington Post

Найстарішою людиною в світі на сьогоднішній день є мешканка Японії 115-річна Місо Окава. За словами старшого консультанта Книги рекордів Гіннеса з питань геронтології Роберта Янга, жінки в 90% випадків дають сильну фору чоловікам у питаннях довгожительства.

Тим не менш, рекордсмен з Нью-Йорка є на сьогоднішній день єдиною у світі живою людиною, що народилася в 1901 році. Салустіано Санчез-Блазкез каже, що не вважає своє "досягнення" особливим і скромно стверджує, що навколо цієї новини не варто роздувати шуму. Американець, втім, поділився своїм секретом довголіття: він полягає в тому, щоб кожен день з`їдати по банану і закушувати фрукт таблетками анальгіну.

Хоча, 69-річна дочка рекордсмена Ірен Джонсон вважає, що батько дожив до 112 років зовсім з інших причин. "Просто він дуже вперта і незалежна людина", - каже жінка.

Салустіано Санчез-Блазкез народився 8 червня 1901 в іспанському селі Ель-де-Бехар Техадо. У підлітковому віці він мав славу відомого духового музиканта і часто грав на місцевих святах і весіллях. У 17 років разом зі своїм братом Педро і групою друзів Салустіано переїхав на Кубу, де влаштувався працювати на плантацію цукрової тростини.

У 1920 році він приїхав до США і працював на вугільних шахтах в штаті Кентуккі. У підсумку, чоловік перебрався до Нью-Йорка, де живе разом з дочкою і донині. У 1934 році він одружився на своїй коханій Перл. Жінка померла в 1988 році.

Джерело: http://www.huffingtonpost.com/2013/07/25/salustiano-sanchez-blazquez-worlds-oldest-man_n_3651467.html?utm_hp_ref=weird-news